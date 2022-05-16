Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая

На 82 день российского вторжения в Украину вражеские войска не прекращают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. В настоящее время агрессор сосредоточился на Донецком направлении.

О ситуации на фронте на утро 16 мая рассказали в украинском Генштабе. Там отметили: российская авиация продолжает наносить удары на Востоке и по объектам в других регионах Украины.

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Какая ситуация на фронте: главные направления

Слобожанское направление

Враг пытается сдержать украинских защитников к северу от Харькова и предотвратить выход к государственной границе. Также россияне готовят наступательные действия – это касается подразделений вблизи Изюма.

На Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Россияне доукомплектовывают свои силы и восполняют потери.

Из артиллерии вражеские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Также противник осуществлял воздушную разведку.

Северское направление

Противник ужесточил контроль за границей в Брянской и Курской областях, также россияне проводят демонстрационные действия, чтобы удержать наших защитников в этих направлениях. Сохраняется в этом регионе и вероятность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории России.

Донецкое направление

Оккупанты обстреливали всю линию столкновения по всему возможному вооружению, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные постройки.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях: продолжается наступление врага, боевые действия.

продолжается наступление врага, боевые действия. На Авдеевском направлении: у врага – потери, он отошел на прежние позиции.

у врага – потери, он отошел на прежние позиции. На Северодонецком и Новопавловском направлениях: не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции.

не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции. В Мариуполе враг продолжает обстреливать "Азовсталь" из авиации и артиллерии.

Актуально Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW Южнобужское направление Активные боевые действия российские войска не проводили, однако обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии и минометов. Это важно! В 20-й раз наши защитники ударили по российским позициям в Чернобаевке. В 20-й раз наши защитники ударили по российским позициям в Чернобаевке.

Волынское и Полесское направления Здесь не было активных действий. До семи батальонов белорусских войск продолжают прикрывать границу. Проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси должна продлиться до 21 мая.