Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая
Источник:Liveuamap
На 82 день российского вторжения в Украину вражеские войска не прекращают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. В настоящее время агрессор сосредоточился на Донецком направлении.
О ситуации на фронте на утро 16 мая рассказали в украинском Генштабе. Там отметили: российская авиация продолжает наносить удары на Востоке и по объектам в других регионах Украины.
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Какая ситуация на фронте: главные направления
Слобожанское направление
Враг пытается сдержать украинских защитников к северу от Харькова и предотвратить выход к государственной границе. Также россияне готовят наступательные действия – это касается подразделений вблизи Изюма.
Северское направление
Противник ужесточил контроль за границей в Брянской и Курской областях, также россияне проводят демонстрационные действия, чтобы удержать наших защитников в этих направлениях. Сохраняется в этом регионе и вероятность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории России.
Донецкое направление
Оккупанты обстреливали всю линию столкновения по всему возможному вооружению, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные постройки.
- На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях: продолжается наступление врага, боевые действия.
- На Авдеевском направлении: у врага – потери, он отошел на прежние позиции.
- На Северодонецком и Новопавловском направлениях: не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции.
- В Мариуполе враг продолжает обстреливать "Азовсталь" из авиации и артиллерии.
Актуально Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW
Южнобужское направление
Активные боевые действия российские войска не проводили, однако обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии и минометов.Это важно! В 20-й раз наши защитники ударили по российским позициям в Чернобаевке.
Волынское и Полесское направления
Здесь не было активных действий. До семи батальонов белорусских войск продолжают прикрывать границу. Проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси должна продлиться до 21 мая.
Успехи ВСУ в сутки: коротко в цифрах
- Подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил сбили 11 вражеских целей.
- Речь идет о 7 беспилотниках, 2 крылатых ракетах и 2 вертолетах – Ка-52 и Ми-28.
- В Донецкой и Луганской областях украинские воины за сутки отбили 17 вражеских атак.
- Защитники уничтожили 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.
Смотрите в видео: ВСУ накрыли вражеские позиции минометчиков