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Картины Клода Моне совместили с кадрами фильма "Назови меня своим именем": фото

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Кадр из фильма
Кадр из фильма "Назови меня своим именем" / Instagram / @cmbynmonet

Знаменитая кинолента "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино теперь приобрела совсем других красок и даже значения. Теперь основные кадры фильма соединили с картинами знаменитого художника-француза Клода Моне.

Об этом пишет NME.

Как известно, роман Андре Асиман, на основе которого экранизированы одноименную киноленту "Назови меня своим именем", использовал в своих описаниях некоторые картины Моне, и сам автор книги часто вдохновлялся работами живописца.

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Поэтому, неизвестные создатели проекта "Call Me by Monet" решили создать в сети Instagram специальный аккаунт, в котором объединили полотна Моне и кадры фильма. Первая публикация была создана 13 февраля и только за месяц на Instagram-страницу подписались почти 30 тысяч пользователей.

Что интересно, творчество художника есть и в самом фильме – одну из сцен специально снимали в том же месте, где Моне написал сразу несколько своих работ.

Напомним, что фильм "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино в 2018 году был четыре раза номинирован на кинопремию "Оскар": за "лучший фильм года", "лучшую мужскую роль", "лучший сценарий-адаптация" и "лучшая песня". Победу кинолента получила в номинации "лучший сценарий-адаптация".

Теги: LifeStyle Кино Исскусство Оскар Оскар-2018
Источник: 24 Канал
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