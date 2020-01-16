Деньги с карточек ФЛП можно будет использовать на личные нужды: решение НБУ

Нацбанк решил отменить запрет на использование денег с бизнес-счетов ФЛП на личные нужды.

Об этом сказал глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга по итогам ежегодной встречи НБУ с партнерами и клиентами, сообщило Громадське.

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Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается фактически налоговой службы (речь идет о постановлении, которое вступило в силу 3 января 2020 года, – 24 канал),

– сообщил Смолий.

Что изменилось?

Отныне ФЛП имеют право тратить деньги на собственные нужды сразу со своих бизнес-счетов.



Как было раньше?

Деньги с бизнес-счетов ФЛП могли использовать только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности. Однако после уплаты всех налогов и сборов они имели право перечислять деньги с бизнес-счета на собственные счета, открытые для личных нужд (если не было задолженности).

В пресс-службе Нацбанка отметили, что норма вызвала непонимание у бизнес-сообщества во время ее применения: "Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей".

В то же время Смолий отметил, что остается действующей норма с 2003 года, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

"Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию таких рисков", – подчеркнули в Нацбанке.