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      "Карточный дом" 6 сезон: сюжет и трейлер сериала

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      "Карточный дом" 6 сезон: сюжет и трейлер сериала
      "Карточный дом" 6 сезон: сюжет и трейлер сериала / Netflix

      2 ноября стриминговый сервис Netflix представит первую серию финального сезона "Карточного дома". После секс-скандала в Голливуде создатели сериала решили завершить съемки и показать последние ключевые события в шестом сезоне.

      После обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях главного героя сериала "Карточный домик" Кевина Спейси, компания Netflix отстранила актера от работы и заявила, что выпустит только один финальный сезон сериала. Впервые об этом стало известно 4 декабря 2017 года. Новый премьерный сезон будет состоять из 8 эпизодов вместо традиционных 13.

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      Главной героиней сериала стала киноактриса Робин Райт, которая ранее исполняла одну из ключевых ролей в сериале и была экранной женой Кевина Спейси – Клэр Андервуд. В одном из последних тизеров шестого сезона сериала было показано, как создателям "Карточного дома" удалось убрать Кевина Спейси (Фрэнка Андервуда) из сюжета. В сериале герой умер и на его место президента США заступила жена, поскольку она была вице-президентом.

      Серіал Картковий будинок 6 сезон
      Сериал " Карточный дом" 6 сезон: премьера

      На новой должности Клэр Андервуд выполняет обязанности своего покойного мужа и через 100 дней отчитывается перед народом. Женщина оплакивает Фрэнка Андервуда и добавляет, что несмотря на семейные отношения она предостерегает людей не верить всему, что он говорил в течение прошлых пяти лет.

      "Карточный дом" 6 сезон: смотреть трейлер онлайн

       

      Теги: LifeStyle Кевин Спейси Секс-скандал Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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