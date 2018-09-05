"Карточный домик": как Кевина Спейси убрали из сериала в новом тизере

Популярный американский сериал "Карточный домик" стриминговой студии Netflix опубликовал долгожданный тизер шестого заключительного сезона, в котором показал, как скандального актера Кевина Спейси убрали из фильма.

Новый тизер появился на YouTube-канале 5 сентября. В нем показано, как актриса Робин Райт в роли Клэр Андервуд, жена главного героя Фрэнка Андервуда (Кевина Спейси), стоит над его надгробием. На нем написано, что это могила "46-го президента США Фрэнсиса Андервуда".

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Смотрите трейлер нового тизера "Карточного домика":

Таким образом разработчики сериала объяснили, почему роль президента в новом сезоне досталась именно Клэр, поскольку она была вице-президентом США в предыдущем сезоне. Рядом с надгробием Фрэнка Андервуда размещено надгробие отца Кальвина Андервуда, на который в одном из эпизодов сериала главный герой справлял нужду.

Надгробие Фрэнка Андервуда в "Карточном домике" (слева) и его отца (справа)

Напомним, что после секс-скандала, в который вляпался Кевин Спейси, компания Netflix исключила актера из состава сериала и заявила, что шестой сезон станет последним в истории "Карточного домика". Главную роль в финальном сезоне выполнила сериальная жена Спейси – Робин Райт. Премьера шестого сезона состоится 2 ноября 2018 года.