Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час

Сытный и вкусный ужин можно приготовить всего за час. Это доказывают кулинарные блогеры, которые предлагают украинцам разбавить привычный рацион запеканкой из картофеля и мяса.

Ароматная картофельная запеканка – одно из тех блюд, которые очень понравятся и взрослым, и детям. Кроме этого, эксперты по правильному питанию уверяют, что этот рецепт – отличная альтернатива жареному мясу с гарниром.

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Вкусная картофельная запеканка: рецепт блюда

Ингредиенты: мясной фарш – 600 г, картофель – 7 шт., лук – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, помидоры – 2 шт., томатная паста – 3 ст. л., сыр твердый – 100 г, соль и перец по вкусу.

Как приготовить картофельную запеканку с мясом:

Картофель отварить в мундирах. Овощ очистить от кожи и порезать кружочками.

В сковороде обжарьте мелко порезанный лук, к которму добавьте фарш. Для блюда выбирайте то перемолотое мясо, которое больше всего вам подходит. Доведите фарш до полной готовности и добавьте специй (соли и перца по вкусу). По завершению жарки добавьте потертый чеснок. Протушите мясо с томатной пастой в течение 2 – 3 минут.

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На форму для запекания выложите нарезанный картофель. Кулинары советуют смазать посудину маслом. Залейте картофель томатно-мясной смесью, поверх которой выложите нарезанные кружочками помидоры. На блюдо выложите потертый сыр. Готовьте запеканку в течение 20 минут при 180 градусах.