Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Он это сделал в общении с журналистами 19 мая.

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Для чего нужны эти карты

По словам Терехова, "картами харьковчанина" можно будет расплачиваться за проезд в общественном транспорте. Это необходимо, поскольку перевозчики говорят, что в городе треть всех льготных удостоверений – поддельные.

Также карты будут давать возможность горожанам получать скидки на некоторые услуги медучреждений. Однако, о каких услугах говорится – неизвестно.

В "картах харьковчанина" давно назрела необходимость. Начиная с того, что харьковчане с ее помощью смогут бесплатно проходить в зоопарк, заканчивая учетом льготного контингента в транспорте. Посмотрим, как сделать коммунальные заправки, где тоже можно будет рассчитываться "карточкой харьковчанина",

– добавил Терехов.

Временный глава города не сообщил, когда могут открыть коммунальные заправки. Также он не сказал, будут ли скидки для жителей города.

Но значительно больше исполняющий обязанности мэра рассказал о зоопарке, реконструкцию которого заканчивают в Харькове. По его словам, в дальнейшем там будет платный вход только для туристов. Также Терехов отметил, что там должны вырасти новые растения, соответствующие континентам, из которых родом порабощенные звери.

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