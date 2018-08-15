Кару Делевинь подловили за поцелуями с Эшли Бенсон: фото
Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь, которая 12 августа отпраздновала 26-й день рождения, подтвердила свой роман поцелуем со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.
Папарацци сфотографировали пару в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Знаменитости не скрывали своих чувств друг к другу и постоянно обнимались и целовались.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Заметим, что Кара Делевинь давно не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Зато Эшли Бенсон раньше в отношениях с девушками замечена не была.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Источник: 24 Канал
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