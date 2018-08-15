Кару Делевинь подловили за поцелуями с Эшли Бенсон: фото

Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь, которая 12 августа отпраздновала 26-й день рождения, подтвердила свой роман поцелуем со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.

Папарацци сфотографировали пару в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Кара Делевинь снялась в изысканной фотосессии для Vogue: стильные фото

Знаменитости не скрывали своих чувств друг к другу и постоянно обнимались и целовались.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Заметим, что Кара Делевинь давно не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Зато Эшли Бенсон раньше в отношениях с девушками замечена не была.



Кара Делевинь и Эшли Бенсон



Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Допис, поширений Ashley Benson (@ashleybenson) 3 Тра 2018 р. о 2:14 PDT