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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кару Делевинь подловили за поцелуями с Эшли Бенсон: фото

160 Читати новину українською
Кара Делевинь
Кара Делевинь / GettyImages

Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь, которая 12 августа отпраздновала 26-й день рождения, подтвердила свой роман поцелуем со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.

Папарацци сфотографировали пару в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Знаменитости не скрывали своих чувств друг к другу и постоянно обнимались и целовались.

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Заметим, что Кара Делевинь давно не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Зато Эшли Бенсон раньше в отношениях с девушками замечена не была.

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Кара Делевинь и Эшли Бенсон

 

Теги: LifeStyle ЛГБТ Звездные романы Мода Великобритания
Источник: 24 Канал
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