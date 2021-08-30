Подозрение 40-летнему злоумышленнику объявили уже 30 июля. Его будут судить по статье о развратных действиях в отношении малолетнего, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.
Это событие Касался интимных мест в воде: в Харькове мужчина домогался 8-летней девочки – видео
История сразу получила огласку
Мужчину подозревают в том, что он подплыл к 8-летней в реке и начал домогаться. Он якобы касался интимных мест девочки.
Об инциденте стало известно через день после того, как это произошло. Крестная мать потерпевшей сняла видео задержания и обнародовала его в сети. Правоохранители ей говорили не снимать.
Однако женщина продолжила и аргументировала это тем, что Харьков "должен знать его в лицо". Впоследствии информацию о возможном домогании подтвердили журналистам и в полиции Одесской области.
Несколько похожих событий
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