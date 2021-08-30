Касался интимных мест 8-летней: в Харькове мужчину будут судить за домогательства на пляже

Харьковская прокуратура 30 августа направила в суд дело о домогательствах к 8-летней девочке в воде у пляжа. Сам инцидент произошел еще 20 июля, мужчину задержали вскоре после этого.

Подозрение 40-летнему злоумышленнику объявили уже 30 июля. Его будут судить по статье о развратных действиях в отношении малолетнего, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Это событие Касался интимных мест в воде: в Харькове мужчина домогался 8-летней девочки – видео

История сразу получила огласку

Мужчину подозревают в том, что он подплыл к 8-летней в реке и начал домогаться. Он якобы касался интимных мест девочки.

Об инциденте стало известно через день после того, как это произошло. Крестная мать потерпевшей сняла видео задержания и обнародовала его в сети. Правоохранители ей говорили не снимать.

Однако женщина продолжила и аргументировала это тем, что Харьков "должен знать его в лицо". Впоследствии информацию о возможном домогании подтвердили журналистам и в полиции Одесской области.

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