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      Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру в Киеве: интересные фото, видео

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      В Киеве каскадер на мотоцикле проехал по Днепру / unn.com.ua

      В Киеве каскадер Сергей Совяк проехался по реке Днепр на мотоцикле. В Украине этот трюк выполнили впервые, и он стал рекордным.

      Каскадер проехал по воде более 5 километров со скоростью около 60 километров в час, пишет УНН. Для этого он установил на мотоцикл специальные лыжи.

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      Перед окончательным заездом мужчина сделал пробную поездку на мотоцикле вдоль берега.

      "Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!" – рассказал каскадер.


      Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру


      Каскадер Сергей Совяк установил уникальный рекорд

      В Украине такой трюк выполнили впервые. Его официально зафиксировали эксперты Реестра рекордов Украины, которые присутствовали на необычном заезде.

      Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить рекорд мотокросса, нам приятно, что среди них есть украинец,
      – отметила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

       

       


      Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру и установил рекорд

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Транспорт Новости Украины Рекорды Новости Киева
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