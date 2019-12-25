Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру в Киеве: интересные фото, видео

В Киеве каскадер Сергей Совяк проехался по реке Днепр на мотоцикле. В Украине этот трюк выполнили впервые, и он стал рекордным.

Каскадер проехал по воде более 5 километров со скоростью около 60 километров в час, пишет УНН. Для этого он установил на мотоцикл специальные лыжи.

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Перед окончательным заездом мужчина сделал пробную поездку на мотоцикле вдоль берега.

"Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!" – рассказал каскадер.



Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру



Каскадер Сергей Совяк установил уникальный рекорд

В Украине такой трюк выполнили впервые. Его официально зафиксировали эксперты Реестра рекордов Украины, которые присутствовали на необычном заезде.

Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить рекорд мотокросса, нам приятно, что среди них есть украинец,

– отметила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.



Каскадер проехался на мотоцикле по Днепру и установил рекорд