Кассовые сборы "Мира Юрского периода 2" достигли 1 миллиарда долларов

Американский фантастический фильм "Мира Юрского периода 2" режиссера Хуана Антонио Байона, который месяц назад вышел в мировой прокат собрал более одного миллиарда долларов.

Об этом сообщается на Variety.



В ночь на субботу 7 июля пятая картина франшизы "Парк Юрского периода" вошла в группу крупнейших кассовых лент мира, преодолев рубеж в 1 миллиард долларов. Если быть более точным, то по итогам всех кассовых сборов в мире прокат картины собрал более 1,7 миллиарда долларов.

Читайте также: Фильм "Мстители: Война бесконечности" побил кинематографический рекорд: детали

В результате новая картина киностудии Universal Pictures стала 35 по счету в мировом кинематографе, которая сумела достичь таких кассовых сборов. Этот рейтинг пока еще возглавляет фильм "Аватар" (2009) кинокомпании 20th Century Fox с показателем 2,787 миллиардов долларов.



Что касается 2018 года, то фильм "Мир Юрского периода 2" расположен на третьей строчке по размерам кассовых сборов. В этом году рейтинг возглавляет лента "Мстители: Война бесконечности" производства киностудии Marvel Studios – 2,037 миллиардов долларов. Вторую позицию занял фильм той же киновселенной Marvel – "Черная Пантера" с 1,346 миллиардов долларов.



В итоге, франшиза "Парк Юрского периода", основоположником которой стал режиссер Стивен Спилберг, уже принесла компании Universal 4,7 миллиарда долларов только от продажи билетов. Мировая премьера "Мира Юрского периода 2" состоялась 6 июня 2018, а в Украине – 7 июня.



"Мир Юрского периода 2": смотреть трейлер фильма онлайн