С рюкзаком и бульбулятором: в катакомбах Одессы нашли скелет человека – фото 18+
В катакомбах под бульваром Жванецкого в Одессе нашли скелет мужчины, пропавшего 6 лет назад. Скелет обнаружил местный исследователь катакомб и сообщил об этом в соответствующие органы.
Источник:24 канал
Информацией об ужасной находке поделились подписчики сообщества "Одесса как она есть". Рядом с телом нашли рюкзак и бульбулятор, читатели сообщества предполагают, что это тело мужчины, который исчез 6 лет назад.
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Осторожно фото 18+!
В катакомбах Одессы нашли скелет мужчины, который пропал там 6 лет назад / Фото "7 канал"
Что говорят в полиции
В отделе коммуникации Национальной полиции Одессы нам подтвердили эту информацию в телефонном разговоре, но пока не раскрывают деталей.
История одесских катакомб
Катакомбы Одессы – один из крупнейших подземных лабиринтов планеты, вокруг которого ходит немало слухов и легенд. Длина ходов тут примерно 2,5 тысячи километров. Большая часть катакомб – каменоломни, из которых в середине XIX века начали добывать известняк для строительства города.
Где-то ходы одноярусные, а где-то попадаются и до трех уровней вырубок. Часто говорят, что это полноценный подземный город с проспектами, улицами и даже площадями. Хотя большинство тоннелей имеют высоту около двух метров, встречаются и значительно более широкие места. В частности зал "Сергея Березового" и галерея "Пассаж", которые высотой почти пять метров.
В послереволюционные годы катакомбы оказались проблемой. Поскольку более 40% старой части города построено на территории, где тогда произошло более 100 провалов. В этот период в одесских катакомбах полностью запретили добычу камня.
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