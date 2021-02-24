В катакомбах под бульваром Жванецкого в Одессе нашли скелет мужчины, пропавшего 6 лет назад. Скелет обнаружил местный исследователь катакомб и сообщил об этом в соответствующие органы.

Информацией об ужасной находке поделились подписчики сообщества "Одесса как она есть". Рядом с телом нашли рюкзак и бульбулятор, читатели сообщества предполагают, что это тело мужчины, который исчез 6 лет назад.

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В катакомбах Одессы нашли скелет мужчины, который пропал там 6 лет назад / Фото "7 канал"

Что говорят в полиции

В отделе коммуникации Национальной полиции Одессы нам подтвердили эту информацию в телефонном разговоре, но пока не раскрывают деталей.

История одесских катакомб

Катакомбы Одессы – один из крупнейших подземных лабиринтов планеты, вокруг которого ходит немало слухов и легенд. Длина ходов тут примерно 2,5 тысячи километров. Большая часть катакомб – каменоломни, из которых в середине XIX века начали добывать известняк для строительства города.

Где-то ходы одноярусные, а где-то попадаются и до трех уровней вырубок. Часто говорят, что это полноценный подземный город с проспектами, улицами и даже площадями. Хотя большинство тоннелей имеют высоту около двух метров, встречаются и значительно более широкие места. В частности зал "Сергея Березового" и галерея "Пассаж", которые высотой почти пять метров.

В послереволюционные годы катакомбы оказались проблемой. Поскольку более 40% старой части города построено на территории, где тогда произошло более 100 провалов. В этот период в одесских катакомбах полностью запретили добычу камня.

Обратите внимание! В катакомбах Одессы часто теряются люди, поэтому туда не рекомендуют ходить без опытного инструктора. К примеру, 9 лет назад, в январе 2012 года, в катакомбах исчез одессит Константин Шариков. Он до сих пор считается пропавшим без вести.