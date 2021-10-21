Это произошло в Металлургическом районе Кривого Рога, на улице Степана Тильги. Родители вызвали "скорую", девочка была в сознании.
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В каком состоянии ребенок
Девочку забрали в 8 детскую больницу. Об этом рассказала пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен, сообщает ТСН. Предварительно известно, что у ребенка сотрясение головного мозга и тупая травма живота.
Коммунальщики омолаживали деревья
Очевидцы рассказали, что ранее коммунальные службы проводили омоложение деревьев на территории детской площадки.
Теперь обстоятельства выясняют.
Похожий случай в Кременчуге
В детском саду в Кременчуге 21 октября дерево упало на детскую площадку. Оно травмировало двоих детей и воспитательницу. Малышей забрали в больницу.