Каталась на качели: в Кривом Роге на 4-летнюю девочку упало дерево

В Кривом Роге на маленькую девочку упала ветка дерева. В этот момент 4-летний ребенок был на качели на детской площадке.

Это произошло в Металлургическом районе Кривого Рога, на улице Степана Тильги. Родители вызвали "скорую", девочка была в сознании.

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В каком состоянии ребенок

Девочку забрали в 8 детскую больницу. Об этом рассказала пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен, сообщает ТСН. Предварительно известно, что у ребенка сотрясение головного мозга и тупая травма живота.

Коммунальщики омолаживали деревья

Очевидцы рассказали, что ранее коммунальные службы проводили омоложение деревьев на территории детской площадки.

Теперь обстоятельства выясняют.

Похожий случай в Кременчуге

В детском саду в Кременчуге 21 октября дерево упало на детскую площадку. Оно травмировало двоих детей и воспитательницу. Малышей забрали в больницу.