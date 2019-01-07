Катались на лыжах в лавиноопасном месте: известны подробности о пропавших в Карпатах туристах

Одна из двух групп туристов, заблудившихся в Сочельник в Карпатских горах, каталась на лыжах в лавиноопасном месте. Другую – до сих пор разыскивают спасатели.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на своей Facebook-странице.

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Это должен был быть интересный и увлекательный Сочельник в горах, однако приключение получило не очень удачное завершение... Со вчерашнего дня на Закарпатье проходят две спасательные операции,

– написал он.

Так, Чечеткин уточнил, что во время одной спасательной операции МЧС разыскивали лыжников, которые заблудились близ горы Гимба.

"Сначала спасатели искали туристов, заблудившихся в Межгорском районе возле горы Гимба во время катания на лыжах в лавиноопасном месте. Двое из 3-х были найдены еще в 23:50 6 января. В удовлетворительном состоянии они были направлены в село Пилипец. Тело еще одного нашли уже сегодня", – отметил глава ГСЧС.

Чечеткин пояснил, что еще 2 туристов сейчас пытаются найти 3 группы спасателей.

"Другую компанию лыжников ищут до сих пор. 7 января в 13:30 вышел на связь один из заблудившихся. Спасатели тремя группами прочесывают местность чтобы добраться до пострадавших", – рассказал Николай Чечеткин.

Напомним, в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.