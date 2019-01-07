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      Катались на лыжах в лавиноопасном месте: известны подробности о пропавших в Карпатах туристах

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      Туристы заблудились близ горы Гимба
      Туристы заблудились близ горы Гимба / фото из открытых источников

      Одна из двух групп туристов, заблудившихся в Сочельник в Карпатских горах, каталась на лыжах в лавиноопасном месте. Другую – до сих пор разыскивают спасатели.

      Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на своей Facebook-странице.

      Читайте также: В Карпатах заблудились туристы: один из них вышел на связь

      Это должен был быть интересный и увлекательный Сочельник в горах, однако приключение получило не очень удачное завершение... Со вчерашнего дня на Закарпатье проходят две спасательные операции,
      – написал он.

      Так, Чечеткин уточнил, что во время одной спасательной операции МЧС разыскивали лыжников, которые заблудились близ горы Гимба.

      "Сначала спасатели искали туристов, заблудившихся в Межгорском районе возле горы Гимба во время катания на лыжах в лавиноопасном месте. Двое из 3-х были найдены еще в 23:50 6 января. В удовлетворительном состоянии они были направлены в село Пилипец. Тело еще одного нашли уже сегодня", – отметил глава ГСЧС.

      Чечеткин пояснил, что еще 2 туристов сейчас пытаются найти 3 группы спасателей.

      "Другую компанию лыжников ищут до сих пор. 7 января в 13:30 вышел на связь один из заблудившихся. Спасатели тремя группами прочесывают местность чтобы добраться до пострадавших", – рассказал Николай Чечеткин.

      Напомним, в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.

      Теги: ГСЧС Жертвы Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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