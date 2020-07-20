Маленькое арабское государство Катар неплохо чувствует себя на четвертом году блокады и изоляции со стороны соседей по полуострову.

Как у Катара начались проблемы с соседями

История началась еще весной 2017 года. 23 мая катарцы прочитали слова своего эмира, которые поддерживали Иран и критиковали внешнюю политику США. Позже оказалось, что это был фейк и хакерская атака на правительство Катара. Но уже было слишком поздно. Детали – в статье 24 канала.

Государство, богатое нефтью и газом, оказалось на пороге изоляции. Во второй раз с 1995 года, когда уже бывший Эмир Хамад бин Халифа Аль Тани объявил, что его страна будет проводить свою собственную, независимую от Саудовской Аравии, внешнюю политику.

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Начало блокады 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали связи с Катаром якобы за поддержку последним терроризма. Позже к ним добавились Мальдивы, правительства Ливии и Йемена. Прямые соседи Катара запретили своим гражданам жить там, а катарцям дали 14 суток, чтобы вернуться домой. Каир, впрочем, решил оставить 180 тысяч своих граждан.

Сауды, Эмираты, Каир и Бахрейн закрыли для Дохи свое воздушное пространство. Искусственно разделенными тогда стали 12 тысяч семей. "Нет обоснования для подобных действий, обвинения безосновательны", – отреагировал МИД Катара.

У Катара есть единственная сухопутная граница с Саудовской Аравией и она тоже была закрыта. Лишь две страны Аравийского полуострова сохранили официальные контакты с Катаром – Кувейт и Оман. Первые предложили медиацию в споре. Открыто Катар поддержали только Турция и Иран, впоследствии – ООН (об этом ниже).

Эмирату выдвинули требования, известные как "13 пунктов", которые Доха отказалась выполнять. Министр иностранных дел шейх Мухаммед бин Абдул Рахман Аль Тани заявил 5 июля, что "соседи требуют сдать наш суверенитет", а этого точно никогда не будет.

Главные требования к Катару:

выдача членов "ХАМАС" и "Талибан", остановка их финансирования;

отключение главного рупора – канала "Аль-Джазира";

прекращение связей с Ираном и закрытие его посольства;

закрытие турецкой военной базы;

невмешательство в суверенные дела других стран;

гармонизация отношений с другими арабскими государствами;

Впрочем, уже 18 июля, после того как стало ясно, что Доха на это не согласится, дипломаты отказались от "13 требований" и создали "шесть широких принципов". В них входила борьба с террором, прекращение его финансирования. Действительно ли Катар это делает – вопрос дискуссионный и зависит от того, чью точку зрения в этой ситуации поддерживают.

Так, Доха действительно помогала таким организациям как "Братья-Мусульмане", "ХАМАС" и "Талибан". Последние даже создали в эмирате свою штаб-квартиру и проводят там мирные переговоры, в том числе с США. "Братья-Мусульмане" – организация политического ислама, запрещенная в регионе – нашла в Катаре приют. Она была создана в Египте, выбрала своего президента – Мохаммеда Мурси, первого демократически избранного. Но его сбросил в грубой манере нынешний лидер страны президент Аль-Сиси.

Впрочем, обвинения выходят за пределы полуострова: шииты Ирака предъявили Эмирату, что он ни много ни мало, а финансировал "Исламское государство"! И это при том, что Катар входит в коалицию против "ИД" на главе с США.

Три года спустя: какова ситуация сейчас

На четвертый год блокады, Катар чувствует себя в целом неплохо / Фото Anadolu Agency

В 2020 году конфликт все еще не решен, а блокада и изоляция продолжаются. Попытка провести переговоры ничем не закончилась, они проходят крайне тяжело.

В ответ на просьбу о свободном передвижении регионом от Катара, Эр-Рияд выдвинул другую, но ожидаемую – изменить свою внутреннюю и внешнюю политику. Конечно, для Дохи это был не вариант, поэтому никаких решений принято не было.

Так как же Катар справляется с изоляцией и эмбарго?

Катар, который на 90% зависел от импорта продуктов питания, начал свое производство и диверсифицировал существующее. Правда, катарцев так мало – всего 300 тысяч граждан – что занять всех в государственном секторе в принципе, несложно. Поэтому о реальном экономическом разнообразии говорить пока рано.

Тем временем, продовольствие шло из Турции, Ирана, Омана, Марокко и Индии. Дефицита поставок почти не было, но действовать надо было быстро. Доха развивала альтернативные пути торговли и маршруты полетов. Например, грузы теперь ввозятся через порт Омана, несмотря на то, что расходы на доставку выросли в десять раз.

В первое время после введения блокады, Катар потерял до 10 млрд долларов США или 15% своего фондового рынка. Правда, позже удалось подняться на 6%. Общие потери оцениваются сейчас в 43 млрд долларов. Главный продукт экспорта – сжиженный природный газ – не пострадал, поэтому для защиты валюты и экономики было достаточно ресурсов. Зависимость от реэкспорта-когда товары отправляли в соседние страны, а лишь потом в Катар меньшими судами – почти нивелирована.

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Теперь страна стала гораздо более независимой от соседей и более самодостаточной, утверждают аналитики. То есть страна понемногу приближается к "автаркии". В 2020 году, говорят в правительстве Катара, эта страна будет одной из немногих с положительным остатком бюджета. Экономика оказалась устойчивой к кризисам, это признали даже в МВФ. По ожиданиям, она должна была вырасти на 3,1% в 2019 году. "Катар выживет, даже если будет лишь качать газ", - уверен Джейсон Тюви из London Capital Economics.

Создан и открыт новый порт Хамад, прибыль Qatar Airways продолжает расти, несмотря на потерю 18 городов в 4 странах, которые ввели блокаду. Кроме этого, Катар должен провести футбольный Чемпионат мира в 2022 году, несмотря на обвинения в коррупции (якобы Катар купил право проводить вместе с Россией – 24).

А еще в прошлом году Катар открыл свой Национальный музей стоимостью 500 млн долларов США, миллиарды были потрачены на произведения искусства для его коллекций.

Что такое автаркия? Это максимальная независимость страны, которая лишает ее необходимости ввозить важнейшие продукты потребления, в частности – питание. Замкнутое самодостаточное хозяйство изолированного государства. Но полная автаркия невозможна даже для богатых и развитых стран, такие тенденции наносят непоправимый вред экономике.

Экономическая и продовольственная независимость Для примера, возьмем молоко и мясо. Ранее молоко и йогурты Катар покупал у Саудов, что сейчас невозможно. Объемы составляли 400 тонн в год. Страна в ответ создала свою первую молочно-мясную ферму Балладна, импортировала тысячи коров из Европы и США. В начале, Иран стал основным источником продуктов питания, воды и медикаментов (это при том, что Иран сам под санкциями и найти лекарства там тоже очень сложно – 24). Торговый баланс между Тегераном и Дохой вырос до 2 млрд долларов США в 2017-18 гг. Но постепенно Катар движется от импортера молочной продукции к ее экспортеру! Овощи и фрукты тоже растут на местных фермах, есть запас сахара, масла и круп. Катар занял первое место на Ближнем Востоке по показателю "продовольственная безопасность" и 13-е место в мире. Это означает, что полки магазинов и супермаркетов всегда останутся полными, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, которая зацепила и Катар. "Домашнее выращивание сыграло ключевую роль в трансформации, – уверял Al-Jazeera Насер Аль Халаф, гендиректор компании Agrico. – Три года назад местное выращивание овощей и фруктов не превышало 10%, сегодня мы видим 30%. А технологии доступны даже на местных уровнях". Катар продолжает развивать связи с США и новым направлением – Германией, параллельно работая над привлечением иностранных инвестиций и реформируя страну. Впрочем, не все так хорошо, как кажется. "В Катаре абсолютно ужасная бюрократия, здесь маленький рынок, мало конкуренции, очень высокие цены", – рассказал советник катарского правительства BBC Business на условиях анонимности. Победы в высоком суде и в небе

Суд ООН встал на сторону Катара по вопросу блокады / Фото: Modern Diplomacy

Кроме улучшения ситуации внутри страны, Катар активно борется с изоляцией в суде и даже выиграл дело о воздушной блокаде в ООН в Гааге. Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и Египет признали виновными в нарушении международных авиационных правил. Председатель Международного Суда Абдулкаві Ахмед Юсуф заявил, что его орган "отвергает все апелляции" четырех государств против решения главной авиационной инстанции в пользу Дохи.

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Двумя годами ранее ICAO (Международная организация гражданской авиации – 24) постановила 15 голосами к одному, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Катара против стран, которые его блокировали. Доха вменяла им нарушение Конвенции о свободном передвижении пассажирских самолетов через заграничное воздушное пространство. Тогда соседи Катара отвергли позицию ICAO и обратились в суд ООН, который проиграли.

Европа как главный союзник Впрочем, это уже не первый случай, когда Европа встает на катарскую сторону в юридических баталиях. Кроме Гааги, помощь оказывал и Брюссель. С ЕС Доха Впрочем, это уже не первый случай, когда Европа встает на катарскую сторону в юридических баталиях. Кроме Гааги, помощь оказывал и Брюссель. С ЕС Доха разрабатывала договор об открытом небе. В 2019 году она была "готова на 80%", по словам одного чиновника для Politico, который пожелал остаться анонимным. Завершить переговоры планировали в июне прошлого года, но справились уже в марте.

Гендиректор Qatar Airways Акбар Аль Бейкер во время визита в Брюссель в ноябре 2019 года, сказал: "Поддержка, которая предоставляется нашей стране и авиакомпании ведущими европейскими органами, которые принимают решения, по-настоящему ценится". В штате компании работают 1100 граждан ЕС, в Европу отправлялись 617 рейсов еженедельно (до пандемии коронавируса – 24). В целом Катар владеет 70% акций в конгломерате International Airlines Group (21%) и Air Italy (49%). На вторую долю жалуется США, но не Европа.

Правительство Катара спонсирует футбольные клубы "Барселона" и "Бавария" и владеет командой "Пари Сен-Жермен". То есть связи с Европой у маленького Эмирата очень прочные.

Когда документ вступит в силу, Qatar Airways получит полный доступ к большей части аэропортов Европы, что может стать их конкурентным преимуществом перед другими компаниями Залива. На этом фоне, ОАЭ резко отменили подобные переговоры с ЕС и перешли на договоренности с каждой страной в отдельности (как до этого делали сами катарцы – 24). Главным победителем из блокады Катара вышла его авиакомпания.