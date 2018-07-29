Катар из-за саботажа получил право на проведение ЧМ-2022: подробности

Издание The Times получило на руки документы, в которых сообщается о проведении Катаром секретной операции с целью саботажа оппонентов относительно проведения мундиаля в 2022 году.

Сообщается, что хозяин ЧМ-2022 восемь лет назад заплатил деньги пиар-фирмам, а также бывшим агентам ЦРУ, чтобы запустить ложную пропаганду против США и Австралии, которые были их главными оппонентами, пишет SportArena.

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Также по ходу кампании Катар завербовал влиятельных людей, которые в своих странах дискредитировали идею проведения турнира. Главной целью было создать впечатление, что внутри страны не существует поддержки в вопросе проведения мундиаля. Именно фактор поддержки был одним из критериев, который учитывался ФИФА.

План "секретной кампании" Катара

Нанять журналистов, блоггеров и специалистов высокого уровня в каждой сфере, чтобы поднять вопрос о проведении в стране ЧМ, продвигать в СМИ идею негативных последствий чемпионата мира;

На уровне экономических и политических статей продвигать идею о потерях страны от проведения ЧМ-2022;

В США наняли учителей, которые сделали запрос в Конгресс о целесообразности финансирования возможного чемпионата мира. Они должны были предложить законодательному органу отдать предпочтение финансированию спорта в учебных заведениях;

Организация протестов против проведения чемпионата мира. Один из примеров – движение студентов-регбистов в Мельбурне.

Предполагается, что все документы, которые были получены The Times, не рассматривались в ФИФА.

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Подобные действия обязывают ФИФА лишить Катар права на проведение чемпионата мира. Прежде стало известно о массовых случаях коррупции, в которых принимал участие Мохамед бин Хаммам, представитель Катара в организации.

Чемпионат мира в Катаре состоится в 2022 году, в период с ноября по декабрь.

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