Катар выиграл Кубок Азии, в финале залетали невероятные голы: видео

Кубок Азии впервые в истории завершился триумфом сборной Катара. В финальном матче была бита более именитая команда Японии.

Япония – Катар – 1:3

Голы: Минамино, 69 – Альмоез, 12 Хатим, 27 Афиф, 83 (пен.)

В дебюте матча прекрасным голом вывел вперед Катар Альмоез. Приняв мяч в штрафной, футболист обработал его и пробил ударом через себя.

Не менее ярко Катар закрепил преимущество. Свою фамилию на табло записал Хатим.

После перерыва Япония подняла интригу. Минамино принял мяч в штрафной и нанес идеальный удар низом в правый угол ворот – 1:2.

Однако под занавес матча Катар восстановил преимущество в два гола. Афиф реализовал пенальти.

Таким образом, Катар впервые в истории стал сильнейшей командой на своем континенте.

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