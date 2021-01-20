Вернулись домой 5 украинских моряков, находившихся на борту сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции, Они прилетели в Одессу утром 20 января. Еще трех членов экипажа до сих пор ищут на месте катастрофы.

Украинские моряки прилетели в Одессу

Самолет с украинскими моряками прибыл из Анкары в Одессу в 9:00. Об этом сообщил "Укринформу" руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

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Из больницы украинцев выписали еще два дня назад. Также морякам провели тесты на коронавирус, они оказались негативные, так что мужчин отпустили домой.

Трех членов экипажа еще ищут

Поисково-спасательную операцию по трем пропавших членов экипажа проводит турецкий береговая охрана. Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмик.

Сейчас работы продолжаются и днем, и ночью, однако их значительно затрудняют плохие погодные условия.

Что известно о катастрофе Arvin: