Катастрофа повторилась через 7 лет: что общего между войной и эпидемией

Эпидемия похожа на войну. До ее начала ты можешь верить во что угодно. Однако затем наступает катастрофа, она расставляет точки над "и".

Війна

До війни армія могла здаватися нам анахронізмом. Люди у погонах – дармоїдами. Ті, хто торочив про загрозу окупації, – панікерами.

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До війни ми могли:

переконувати себе в миролюбстві нашого часу;

вірити в непорушність кордонів;

покладатися на договори та угоди;

ігнорувати НАТО;

обмінювати Севастополь на газові знижки;

вважати проросійські партії за елемент внутрішнього політичного пейзажу.

А потім сталося вторгнення і всі наші солом'яні будиночки здув вітер історії. За 7 років усе повторилося.

Епідемія

До епідемії ми могли:

вірити в гомеопатію;

вважати, що щеплення непотрібні;

надавати перевагу екстрасенсам, а не лікарям.

Про медицину розводилися цілителі, а про майбутнє – ворожки. У нашому арсеналі було 400 порівняно чесних способів заспокоїти себе. Потім почалася пандемія, і будиночок з гілочок теж не витримав випробування.

Ми занадто довго жили у світі постправди. Переконували себе, що всі точки зору мають право на існування. Звикли розмірковувати, що "правда десь посередині".

Хоча правда тільки там, де вона є. І поява альтернативних версій зовсім не змінює її координати.

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У чому проблема

Проблема у тім, що люди емоційні і їм властиво втомлюватися. Тим паче, що у фактів слабкий PR: звичні істини віддавна втратили свіжість та яскравість звучання.

І якоїсь миті аудиторія втомлюється від нудної логіки й починає знову жадати емоцій. І ось тоді на арену виходять "лжепророки" і починають приторговувати своїми заповідями.

Наївність та глупство

Та весь цей фестиваль глупоти має термін придатності. Війна та пандемія вмикають режим причинно-наслідкових зв'язків. Змушують кожного платити за свої ілюзії.

Не важливо, з яких мотивів ви в них вірили. Наївність та глупство зрідка різняться за наслідками.

Альтернативних фактів не існує, а за войовниче невігластво доводиться розплачуватися відповідно до встановленого прайсу. Факти нудні, та саме вони дозволяють оцінювати ризики, порівнювати зусилля та зважувати наслідки.

Вони не дозволяють втрачати зв'язок з реальністю і проводять аудит альтернатив. Вони допомагають тобі збагнути розміри синиці в руках та потенціал журавля у небі. У деякі моменти історії це може бути з біса важливо, тому що іноді природний відбір знову виходить на історичний кін.

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Причинно-наслідкові зв'язки пронизують нашу реальність уздовж і впоперек. Якщо ти не віриш у щеплення – не розраховуй на імунітет. Якщо не лікуєш хворобу – чекай на загострення. Якщо надаєш перевагу екстрасенсам – потім не бідкайся.

Тому що дерев'яний ідол може пережити катастрофу, а ось його паства – не завжди.