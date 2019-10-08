Катастрофа Ан-12 под Львовом: в Виннице состоялись похороны погибших летчиков – фото

В Виннице попрощались с двумя бывшими военными летчиками, погибшими под Львовом в результате катастрофы самолета Ан-12. 8 и 9 октября провели в последний путь командира экипажа Виталия Степаненко и борт-техника Игоря Заводюка.

По информации пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ, оба в 90-х и 2000-х годах проходили в Виннице службу в местной бригаде транспортной авиации.

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Почтить память погибших пилотов пришли их родные и знакомые, а также военнослужащие штаба командования Воздушных Сил и бригады транспортной авиации.

В Виннице провели в последний путь погибших в катастрофе Ан-12 под Львовом/Фото: пресс-центр командования Воздушных Сил ВСУ, Виктория Микитюк

Как отмечает местная журналистка Виктория Микитюк, Виталия Степаненко вспоминают как профессионала, который очень любил летать на Ан-12. Даже шутил: "Их хватит на весь мой возраст .." В ноябре летчику исполнилось бы 47 лет.

Кроме Степаненко и Заводюка, в катастрофе Ан-12 под Львовом также погибли:

- помощник командира Игорь Маевский;

- штурман Юрий Кузьменко;

- радиооператор Владимир Кириленко.

Что известно об аварии самолета Ан-12 под Львовом

Произошла катастрофа 4 октября возле поселка Сокольники, под Львовом. Здесь сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Его владельцем является украинская компания Ukraine Air Alliance. Следовало судно из испанского Виго в турецкий Стамбул, а во Львове его пилоты планировали дозаправиться. В итоге самолет получил сильные повреждения, также погибли 5 членов экипажа.

Сейчас полиция рассматривает 4 версии причин катастрофы:

ошибка пилота;

ошибка командно-диспетчерского пункта;

техническая неисправность самолета;

неблагоприятные метеоусловия.

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Интересен и тот факт, что ранее этот Ан-12 попадал в скандал с контрабандой. Произошло это в августе 2014 года, когда самолет приземлился в аэропорту Ужгорода. Во время проверки документы, груз судна и способ его транспортировки вызвали серьезные подозрения. Согласно документам, самолет перевозил транзитный груз (текстиль) из Сербии, и его должны были доставить в Беларусь.

По неофициальной информации, самолет разгружали дважды: сначала сразу после приземления, второй – когда грузом и самолетом заинтересовались в СБУ. К скандалу были причастны члены "Партии регионов".