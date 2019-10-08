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      Катастрофа Ан-12 под Львовом: в Виннице состоялись похороны погибших летчиков – фото

      29 Читати новину українською
      В Виннице попрощались с летчиками, погибшими в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом
      В Виннице попрощались с летчиками, погибшими в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом / Виктория Микитюк

      В Виннице попрощались с двумя бывшими военными летчиками, погибшими под Львовом в результате катастрофы самолета Ан-12. 8 и 9 октября провели в последний путь командира экипажа Виталия Степаненко и борт-техника Игоря Заводюка.

      По информации пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ, оба в 90-х и 2000-х годах проходили в Виннице службу в местной бригаде транспортной авиации.

       Интересно! Авария Ан-12 возле Львова: обновлена информация о состоянии пострадавших

      Почтить память погибших пилотов пришли их родные и знакомые, а также военнослужащие штаба командования Воздушных Сил и бригады транспортной авиации.

      В Виннице провели в последний путь погибших в катастрофе Ан-12 под Львовом/Фото: пресс-центр командования Воздушных Сил ВСУ, Виктория Микитюк

      Как отмечает местная журналистка Виктория Микитюк, Виталия Степаненко вспоминают как профессионала, который очень любил летать на Ан-12. Даже шутил: "Их хватит на весь мой возраст .." В ноябре летчику исполнилось бы 47 лет.

      Кроме Степаненко и Заводюка, в катастрофе Ан-12 под Львовом также погибли:

      - помощник командира Игорь Маевский;

      - штурман Юрий Кузьменко;

      - радиооператор Владимир Кириленко.

      Что известно об аварии самолета Ан-12 под Львовом

      Произошла катастрофа 4 октября возле поселка Сокольники, под Львовом. Здесь сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Его владельцем является украинская компания Ukraine Air Alliance. Следовало судно из испанского Виго в турецкий Стамбул, а во Львове его пилоты планировали дозаправиться. В итоге самолет получил сильные повреждения, также погибли 5 членов экипажа.

      Сейчас полиция рассматривает 4 версии причин катастрофы:

      • ошибка пилота;
      • ошибка командно-диспетчерского пункта;
      • техническая неисправность самолета;
      • неблагоприятные метеоусловия.

       Подробнее об аварии! Падение грузового самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно

      Интересен и тот факт, что ранее этот Ан-12 попадал в скандал с контрабандой. Произошло это в августе 2014 года, когда самолет приземлился в аэропорту Ужгорода. Во время проверки документы, груз судна и способ его транспортировки вызвали серьезные подозрения. Согласно документам, самолет перевозил транзитный груз (текстиль) из Сербии, и его должны были доставить в Беларусь.

      По неофициальной информации, самолет разгружали дважды: сначала сразу после приземления, второй – когда грузом и самолетом заинтересовались в СБУ. К скандалу были причастны члены "Партии регионов".

      КАТАСТРОФА АН-12 ПОД ЛЬВОВОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины авиация Жертвы Винница Авария самолета под Львовом Вооруженные силы Украины
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