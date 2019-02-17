"Катастрофа ближе, чем когда-либо": в Конгрессе США хотят запретить выход из ракетного договора

Демократка Тулси Хаббард внесла в Конгресс США законопроект о запрете выхода из ядерной сделки. Он запрещает США вступать в гонку вооружений и выделять бюджетные средства на разработку и производство ракет средней и меньшей дальности.

Хаббард разработала законопроект в связи с недавним решением президента США о выходе из-за его систематического нарушения правительством России, пишет официальный сайт нижней палаты Конгресса США.

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Демократка подчеркивает, что «риск ядерной катастрофы сейчас высок, как никогда в истории»

Безответственное решение президента Трампа о выходе из ДРСМД увеличивает эту угрозу, развязывая новую холодную войну, разжигая новую гонку вооружений и приближая нас к ядерной катастрофе,

– считает она.

Хаббард заявляет, что вместо отказа от ДРСМД "США должны работать над его расширением, добиваясь безопасности и мира".

1/3 The risk of nuclear catastrophe is greater than ever before, and Trump’s decision to pull out of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty heightens the danger of a nuclear holocaust. It will spark a new nuclear arms race, undermine our national security and ... pic.twitter.com/6kSC2VQixj — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 15 лютого 2019 р.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.

Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.