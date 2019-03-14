Катастрофа Boeing 737 Max 8 в Эфиопии: комментарий МАУ относительно покупки самолета этой модели

В "Международных авиалиниях Украины" подтвердили информацию, что после авиакатастрофы Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, они не отказываются от планов относительно покупки таких самолетов. Правда, в авиакомпании добавили, что эксплуатация судна будет осуществляться только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что оно отвечает всем требованиям безопасности.

После того, как в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа, ряд стран мира отказались от эксплуатации этого воздушного судна.

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Что известно о крушении Boeing 737 Max 8 в Эфиопии?На борту находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа: никто не выжил. Он выполнял рейс в столицу Кении Найроби. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. По информации СМИ, самолет разбился фактически после взлета. Также есть информация, что на его борту фактически перед катастрофой было задымление.

Правда, украинские авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp намерены в ближайшее время приобрести самолеты вышеуказанной модели. В частности в МАУ заявляли, что они пока не имеют таких воздушных судов, однако в 2019 году компания планирует приобрести по меньшей мере три самолета Boeing 737 MAX 8. Такая информация распространяется на фоне того, Государственная авиационная служба временно приостановила полеты в авиапространстве Украины этих самолетов.

Как отметили в "Международных авиалиниях" в комментарии 24 каналу, они сейчас ведут активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следят за ходом расследования эфиопской катастрофы.

Безопасность полетов является приоритетом номер один для компании. Поэтому к коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности,

– отметили в МАУ.

В компании также заверили, что будут ждать на получение разрешений на полеты этой модели самолета со стороны авиационной власти как минимум трех сторон: США, ЕС и Украины.

Заметим, что падение Boeing 737 Max 8 в Эфиопии является уже второй катастрофой этой модификации американского самолета в течение последних пяти месяцев. В частности, 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту тогда находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир. К сожалению, они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.