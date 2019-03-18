Катастрофа Boeing 737 Max в Эфиопии: эксперты указали на сходство с аварией лайнера в Индонезии

Анализ данных с бортовых самописцев самолета Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение в Эфиопии, подтвердил сходство этой аварии с авиакатастрофой такого же лайнера в Индонезии, которая произошла в конце октября прошлого года.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит МОГЭС заявил журналистам, что данные из "черных ящиков" показали, что между двумя трагедиями есть "явные сходства", которые будут тщательно изучены в ходе дальнейшего расследования. В то же время, как отметило издание The Wall Street Journal, никаких других подробностей чиновник не сообщил.

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Вместе с этим Министерство транспорта США начало проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное авиационное управление нормы безопасности, когда позволил полеты лайнеров Boeing 737 Max 8.

Проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Неполадки в ее работе могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии. В октябре там разбился Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air. Сотрудники ведомства также намерены выяснить, могла некорректная работа системы быть причиной катастрофы самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.

Что не так с Boeing 737 MAX?​10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибло 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибло 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.



Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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