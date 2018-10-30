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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: на экспертизу направили 24 мешка с останками погибших

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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии
      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии / Скрин из видео

      Поисково-спасательная операция в результате вчерашней авиакатастрофы в Индонезии длится. Два пакета с останками тел удалось собрать сегодня с утра.

      В целом же спасатели подняли из воды 24 пакета человеческих останков.

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      Далее тела направят на экспертизу ДНК, чтобы установить личности погибших.

      Кроме того из воды поднимают также обломки самолета, личные вещи пассажиров. В частности, одежда, обувь, мобильные телефоны. Водолазы работают на глубине более 30 метров. Сегодня к поисковым работам привлекли еще и гидролокаторы и дроны.

      Спасатели прогнозируют, что операция по поиску погибших, а их аж 189, продлится семь дней. А все из-за трудностей, которые возникают вследствие подводных течений в Яванском море. Некоторые страны уже согласились оказать помощь.

      Нам поступают предложения помощи. В частности из Австралии, Сингапура. Но учитывая наши возможности, на расположение, мы можем проводить поиски своими силами,
      – сказал представитель Национальной поисково-спасательной службы Индонезии Диди Гамзар

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява. Лайнер совершал рейс из JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Что известно об авиакомпании Lion Air?Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Теги: Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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