Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: пилот запрашивал разрешения на возвращение в аэропорт

Пилот самолета Boeing 737, который 29 октября разбился у берегов острова Ява, спросил разрешения на возвращения лайнера в аэропорт сразу через 3 минуты после взлета. Пассажирскому авиасудну дали добро.

Об этом информирует AP.

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Отмечается, что через 3 минуты после вылета пилот Boeing 737 спросил разрешения на возвращение в аэропорт, ему дали на это разрешение. Однако связь с авиалайнером исчезла через 13 минут.

Сообщается также, что у самолета еще перед вылетом заметили неисправность, однако успели ее починить.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. И хотя в Национальном агентстве Индонезии по поиску и спасению заявили, что вероятнее всего все 189 человек на борту погибли, родные все еще надеются на то, что пассажиров найдут живыми.

Так, президент Индонезии Джоко Видодо призвал соотечественников молиться за то, чтобы спасателям удалось найти пассажиров судна живыми.

Сейчас к их поиску привлечены около 300 человек.

У нас нет никакой информации. Никто не предоставил нам никакой информации, которая нам нужна. Мы запутались. Мы надеемся, что наша семья еще жива,

– говорят родственники людей, которые были на борту самолета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

Что известно о Boeing 737 MAX?

Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с данной моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщение из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

Что известно об авиакомпании Lion Air?

Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.



13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.