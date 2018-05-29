Катастрофа "Боинга 777" показала, в каких масштабах Россия готова лгать, – The Washington Post

В результате международного уголовного расследования во главе с Нидерландами выяснилось, что ракета класса "земля-воздух", которая сбила самолет Boeing 777 рейса MH-17 в небе над Донбассом, была выпущена из реактивной установки, которая базировалась в российской воинской части.

Таким образом, на этом преступлении видно "отпечатки пальцев" России, и она вела себя бесчестно перед лицом доказательств, говорится в статье для The Washington Post.

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В рамках отдельного расследования, проведенного журналистами по материалам открытых источников, организацией Bellingcat была установлена ​​личность офицера российской военной разведки, голос которого слышен на записи одного из перехваченных телефонных переговоров, во время которых обсуждалось размещение ракеты. Им оказался офицер ГРУ Олег Иванников, напоминает автор публикации.



До этого российские официальные лица заявляли, что ракету якобы выпустили украинские вооруженные силы, или что MH17 был сбит украинским истребителем или высказывали другие лживые предположения.

Эта катастрофа четко показала, в каких масштабах Россия готова использовать обман и дезинформацию, чтобы уклониться от ответственности за свои действия. Нельзя допустить, чтобы такие методы препятствовали расследованию падения самолета,

– заключает автор.

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Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.