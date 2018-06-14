Катастрофа ИЛ-76: как в Днепре почтили память погибших военных

14 июня 2018-ого – четвертая годовщина со дня крушения военного ИЛ-76 в небе над Луганском. Самолет сбили пророссийские боевики, и все 40 военных и 9 членов экипажа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, находившиеся на борту, погибли.

На Аллею Героев в Днепре пришли несколько десятков человек, среди них – и матери других погибших военных.

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"Веселым, добрым был, всегда защищал слабых. Очень много планов было, и им не суждено сбыться. Трудно без него. Вся наша семья не верит, что виновные понесут наказание. Потому что у нас законы неусовершенствованные, поэтому он (виновный – 24 канал) выйдет сухим из воды, он выкрутится", – в отчаянии сказала мать погибшего военного Валентина Санжаровец.

Акция памяти погибших в катастрофе ИЛ-76, Днепр

Виновных в трагедии до сих пор не наказали. Всю вину возложили на экс-начальника штаба Антитеррористической операции Виктора Назарова. По обвинению в халатности Назарова приговорили к 7 годам в тюрьме. Он стал первым осужденным генералом в Украине. Впрочем, своей вины мужчина не признал и подал апелляцию. Сейчас в Днепре суд вынес определение о назначении по делу комиссионной судебной экспертизы. Именно от нее и будет зависеть окончательный приговор.

Сейчас у экспертов в Киевском институте есть все материалы дела. Сейчас они получают доступ к гостайне, чтобы исследовать, и секретные в том числе, приказы и материалы. Основной вопрос по этой экспертизе – действия каких лиц привели к таким последствиям,

– прокомментировал адвокат родственников погибших военных Виталий Погосян.

Отметим, гибель 49 военных, находившиеся на борту Ил-76, стала самой большой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период независимости.

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