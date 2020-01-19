Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев привезли в Киев
Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя ракетами в небе над Тегераном утром 8 января, погибли все 176 человек, находившихся на борту.
Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.
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Смотрите видео церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе МАУ:
В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
Руководители государства приехали почтить память погибших / скриншот с видео
Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
Тела сопровождают специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собралось несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.
Украинцы, которые погибли в катастрофе украинского самолета над Тегераном:
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
- Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
- Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Среди пассажиров также были две украинки:
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова.
Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала
Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:
Коротко о катастрофе МАУ в Иране:
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
- Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.
- Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательствах, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- Украина потребует полной компенсации.
Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала
Смотрите видео: тела погибших украинцев привезли в Киев