Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев привезли в Киев

Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя ракетами в небе над Тегераном утром 8 января, погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.

Больше: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

Смотрите видео церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе МАУ:

В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Руководители государства приехали почтить память погибших / скриншот с видео

Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Тела сопровождают специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собралось несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.

Украинцы, которые погибли в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Среди пассажиров также были две украинки:

Ольга Кобюк;

Елена Малахова.



Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:

Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.

Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.

Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательствах, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

Украина потребует полной компенсации.



Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала

Смотрите видео: тела погибших украинцев привезли в Киев

