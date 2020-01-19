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      Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев привезли в Киев

      275 Читати новину українською
      Тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране уже в Киеве / Getty images

      Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя ракетами в небе над Тегераном утром 8 января, погибли все 176 человек, находившихся на борту.

      Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.

      Больше: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      Смотрите видео церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе МАУ:

      В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

      Руководители государства приехали почтить память погибших / скриншот с видео

      Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

      Тела сопровождают специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собралось несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.

      Украинцы, которые погибли в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Матьков Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Среди пассажиров также были две украинки:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.


      Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

      Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
      • Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.
      • Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательствах, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина потребует полной компенсации.


      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / инфографика 24 канала

      Смотрите видео: тела погибших украинцев привезли в Киев

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Киева Жертвы МАУ
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