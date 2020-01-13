06:27
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о сбитии самолета ракетой

      11 Читати новину українською
      Украина знала, что самолет МАУ сбила ракета, но Киев выбрал дипломатический путь / Getty Images

      Еще до того, как Иран официально признал, что они уничтожили самолет компании МАУ, официальный Киев знал, что украинское авиасудно сбила ракета. Однако лидеры страны выбрали тщательный дипломатический путь.

      Как пишет американское издание The Washington Post, через несколько часов после того, как Иран признал, что его ракета ошибочно сбила украинский пассажирский самолет, Украина осуществила собственно большое раскрытие. В частности, были опубликованы фотографии, сделанные днем ранее. На этих фотографиях изображены обломки, пронизанные небольшими отверстиями, а это говорит о повреждении от разрушительных элементов.

      О чем говорится! Офис Президента опубликовал фото сбитого самолета МАУ в Иране

      Также на вышеупомянутых фото можно увидеть остатки ракеты из системы противовоздушной обороны российского производства "Тор", известной в НАТО как SA-15 Gauntlet. Россия экспортировала эту ракетную систему класса "земля-воздух" нескольким странам, включая Иран в 2005 году. Она создана для поражения целей на короткие и средние расстояния.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ресурсу рассказал, что ранее президент Зеленский отказывался объявлять выводы Украины, и это было стратегическим решением. Говорится и о том моменте, когда США и лидеры Канады и Великобритании сказали миру, что самолет, возможно, сбил Иран. А украинский президент попросил их поделиться этой информацией с ним.

      Мы пришли к этому выводу раньше американцев и канадцев. Украина хотела, чтобы ее следователи собрали весомые доказательства. Чиновники были осторожными, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени и чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании,
       – отметил Данилов.

      Доливает масла в огонь и то, что украинские следователи, прибывшие на место катастрофы, в частности, столкнулись с тем, что место аварии быстро очистил и снес бульдозер. А части самолета были доставлены в ближайший ангар. Также Украина сначала не получила доступ к черным ящика. Правда, впоследствии Украина все же удалось собрать образцы ДНК у родственников 11 украинцев, которые находились в самолете. Так по крайней мере утверждает президент Зеленский.

      Обратите внимание! Иран признал сбитие украинского самолета: СМИ выяснили, кто на этом настаивал

      Современные технологии, быстрый обмен информацией, работа с информационными ресурсами, которые мы имеем сегодня в мире, они дают возможность найти ответы на очень сложные вопросы. Мы считаем, что они уже поняли, что варианта, что это не они, больше не существует. Анализ информации, которую мы имели здесь – не в Тегеране, а в Украине – уже показал, что им не на что опираться", – отметил Данилов.

      Киевский аналитик Международной кризисной группы Кэтрин Куинн-Джадж в свою очередь подчеркнула, что у Зеленского, который оказался между Соединенными Штатами и Ираном, после того, как в результате удара американского беспилотника был убит генерал-майор Касем Сулеймани, было трудная задача обеспечить "сотрудничество западных покровителей и Ирана без привлечения какой-либо из сторон конфликта между США и Ираном".

      Через четыре дня после падения самолета украинский гарант объявил, что он и президент Ирана Рухани "договорились о полном и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации".

      " Опять Зеленский прошел через тонкий дипломатический баланс и вышел сухим из воды. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – отметила ученый из Центра Уилсона Нина Янкович.

      Ранее Алексей Данилов отмечал, что Украина не только имеет доказательства того, что это была ракета. А и с большой вероятностью знает название этой ракеты, знает, когда ее купили иранские власти и знает, у кого ее купили. По его словам, именно наличие у Украины этих доказательств и публичные заявления повлияли на изменение позиции Ирана.

      К теме! Ракета попала в кабину пилотов, они погибли сразу, – СНБО о катастрофе МАУ

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главные факты


      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      катастрофа украинского самолета в Иране: хроника последних событий
      Соблазнительная Тина Кунаки поделилась пикантными фото в купальнике
      12 января
      432
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Алексей Данилов СНБО Президент Украины Владимир Зеленский Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости – фото, видео
      Олена Кук 4274
      12 января , 22:01 Главные новости 12 января: задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой, США противостоят Ирану
      Ірина Вихрущ 427
      12 января , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 854
      12 января , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 407
      12 января , 19:30 Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
      Северин Трач 298
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук