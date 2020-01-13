Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о сбитии самолета ракетой

Еще до того, как Иран официально признал, что они уничтожили самолет компании МАУ, официальный Киев знал, что украинское авиасудно сбила ракета. Однако лидеры страны выбрали тщательный дипломатический путь.

Как пишет американское издание The Washington Post , через несколько часов после того, как Иран признал, что его ракета ошибочно сбила украинский пассажирский самолет, Украина осуществила собственно большое раскрытие. В частности, были опубликованы фотографии, сделанные днем ранее. На этих фотографиях изображены обломки, пронизанные небольшими отверстиями, а это говорит о повреждении от разрушительных элементов.

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Также на вышеупомянутых фото можно увидеть остатки ракеты из системы противовоздушной обороны российского производства "Тор" , известной в НАТО как SA-15 Gauntlet. Россия экспортировала эту ракетную систему класса "земля-воздух" нескольким странам, включая Иран в 2005 году. Она создана для поражения целей на короткие и средние расстояния.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ресурсу рассказал, что ранее президент Зеленский отказывался объявлять выводы Украины, и это было стратегическим решением. Говорится и о том моменте, когда США и лидеры Канады и Великобритании сказали миру, что самолет, возможно, сбил Иран. А украинский президент попросил их поделиться этой информацией с ним.

Мы пришли к этому выводу раньше американцев и канадцев. Украина хотела, чтобы ее следователи собрали весомые доказательства. Чиновники были осторожными, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени и чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании,

– отметил Данилов.

Доливает масла в огонь и то, что украинские следователи, прибывшие на место катастрофы, в частности, столкнулись с тем, что место аварии быстро очистил и снес бульдозер. А части самолета были доставлены в ближайший ангар. Также Украина сначала не получила доступ к черным ящика. Правда, впоследствии Украина все же удалось собрать образцы ДНК у родственников 11 украинцев, которые находились в самолете. Так по крайней мере утверждает президент Зеленский.

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Современные технологии, быстрый обмен информацией, работа с информационными ресурсами, которые мы имеем сегодня в мире, они дают возможность найти ответы на очень сложные вопросы. Мы считаем, что они уже поняли, что варианта, что это не они, больше не существует. Анализ информации, которую мы имели здесь – не в Тегеране, а в Украине – уже показал, что им не на что опираться", – отметил Данилов.

Киевский аналитик Международной кризисной группы Кэтрин Куинн-Джадж в свою очередь подчеркнула, что у Зеленского, который оказался между Соединенными Штатами и Ираном, после того, как в результате удара американского беспилотника был убит генерал-майор Касем Сулеймани, было трудная задача обеспечить "сотрудничество западных покровителей и Ирана без привлечения какой-либо из сторон конфликта между США и Ираном".

Через четыре дня после падения самолета украинский гарант объявил, что он и президент Ирана Рухани "договорились о полном и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации".

" Опять Зеленский прошел через тонкий дипломатический баланс и вышел сухим из воды. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – отметила ученый из Центра Уилсона Нина Янкович.

Ранее Алексей Данилов отмечал, что Украина не только имеет доказательства того, что это была ракета. А и с большой вероятностью знает название этой ракеты, знает, когда ее купили иранские власти и знает, у кого ее купили. По его словам, именно наличие у Украины этих доказательств и публичные заявления повлияли на изменение позиции Ирана.

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