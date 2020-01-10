Катастрофа МАУ в Иране: Украина получила полный доступ к разговорам пилотов с диспетчерами

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина имеет полный доступ к записям разговоров, которые до катастрофы происходили между украинским пилотами и иранскими диспетчерами.

Как отметил он во время брифинга, сегодня Украина знает отметку времени, когда в последний раз была связь украинских пилотов с диспетчерами.

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"Мы получили ее сегодня", – отметил Пристайко.

По его словам, Украина получила полный доступ не только к тем переговорам, которые записаны на черных ящиках, но и к полной записи разговоров украинских пилотов с диспетчерами, которые находились на иранской вышке управления.

"До момента последнего завершения переговоров ситуация на борту была штатной. Об этом пилот сообщил диспетчерам", – добавил министр.

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