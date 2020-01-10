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      Катастрофа МАУ в Иране: Украина получила полный доступ к разговорам пилотов с диспетчерами

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      Место катастрофы украинского самолета в Иране / Getty Images

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина имеет полный доступ к записям разговоров, которые до катастрофы происходили между украинским пилотами и иранскими диспетчерами.

      Как отметил он во время брифинга, сегодня Украина знает отметку времени, когда в последний раз была связь украинских пилотов с диспетчерами.

      ​Обратите внимание! Катастрофа МАУ в Иране: Пристайко подвел итоги проделанной работы

      "Мы получили ее сегодня", – отметил Пристайко.

      По его словам, Украина получила полный доступ не только к тем переговорам, которые записаны на черных ящиках, но и к полной записи разговоров украинских пилотов с диспетчерами, которые находились на иранской вышке управления.

      "До момента последнего завершения переговоров ситуация на борту была штатной. Об этом пилот сообщил диспетчерам", – добавил министр.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: смотрите брифинг главы МИД Вадима Пристайко

      Версии причин авиакатастрофы в Иране

      • Сначала в Иране предварительной причиной назвали возгорание двигателя. Эксперты к такой версии относятся скептически. Все потому, что компания подтверждает исправность самолета и подчеркивает профессионализм экипажа.
      • В расследование пригласили Украину, США, Швецию и Канаду. Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Так что версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
      • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Окончательное решение смогут принять только после проведения всех необходимых исследований. 4 версии причин катастрофы: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • Первыми информацию о том, что самолет сбила ракета, обнародовало волонтерское сообщество расследователей Bellingcat. В соцсетях они распространили фото, согласно которым авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Впоследствии Bellingcat подтвердил геолокацию видео, на котором самолет сбивает ракета.
      • Пентагон США также заявил, что украинский самолет МАУ сбили иранской зенитной ракетой. По данным источников в Пентагоне, инцидент был случайным.
      • Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что катастрофа украинского самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".
      • Через некоторое время с похожим заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, за ним – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
      • В то же время Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету. По их словам, лайнер не могли сбить ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасуден. Кроме того, на месте трагедии специалисты якобы не нашли никаких обломков ракет.

      причини авіакатастрофи
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

      В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Вадим Пристайко авиация МИД Украины Катастрофа
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