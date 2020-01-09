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      Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский по телефону пообщался с Борисом Джонсом – детали

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      Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели телефонный разговор / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Он выразил сожаление в связи с гибелью британских граждан в крушении в Иране.

      Кроме того, глава государства предложил Великобритании присоединиться к следственной группе, которая занялась расследованием причин ужасной катастрофы. Борис Джонсон такую ​​идею поддержал. Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

      Все подробности об ужасной трагедии: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание,
      – сказал Зеленский Джонсону в начале разговора.

      Основное из разговора Зеленского и Джонсона:

      • Выразили друг другу слова поддержки в связи с авиакатастрофой;
      • Зеленский предложил Британии принять участие в расследовании авиакатастрофы;
      • Договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза;
      • Подняли вопрос об упрощении визового режима между странами.
      • Зеленский сообщил Джонсону об успехах в реализации договоренностей, достигнутых во время встречи "нормандской четверки" в Париже и коротко рассказал о ситуации на Донбассе;
      • Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины Великобританией и пригласил Зеленского в Лондон.

      С кем еще говорил Зеленский после трагедии?
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      С президентом Афганистана – все подробности читайте на сайте 24 канала.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.


      В страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране погибли трое британцев / инфографика 24 канала

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      сегодня
      67474
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Президент Украины Великобритания Борис Джонсон
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