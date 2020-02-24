Катастрофа MH17 в небе над Донбассом: у международного следствия есть свидетель запуска ракеты

У Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малайзийский Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в комментарии американскому телеканалу CBS.

Советуем ознакомиться! Российское вооружение на Донбассе: факты, подтверждающие поставки

Он ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. А на уточняющий, сколько именно свидетелей, больше ли их одного, генпрокурор Нидерландов отметил: "Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их".

Кроме того, Вестербеке отметил, что нет сомнения в том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.

"Я не сомневаюсь в этом вообще", - подчеркнул он.

Вестербеке добавил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам:" Мы сделали ошибку" или "Мы сделали то, чего не должно было произойти". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, но они никогда не делали этого,

– подытожил следователь.

К теме! Дело MH17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам

К слову, недавно по делу о сбитии малайзийского Boeing к работе международной следственной группы привлекли 4 прокуроров из Украины. А на национальном уровне расследованием инцидента занимаются 9 сотрудников Офиса Генпрокурора.

Основное о катастрофе MH17:

Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отвергает свою причастность.

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.



Авиакатастрофа рейса MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала