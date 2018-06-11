Катастрофа МН-17: постпред России в ООН устроил позорную перепалку с расследователями Bellingcat
Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать, что обвинения в причастности к катастрофе МН17 – ложь.
Заявление появилось в Twitter в ответ на пост заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
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Он утверждал, что обвинения в отношении России "основаны на подлогах" и призвал дать людям "знать правду".
На что Bellingcat призвала своих подписчиков обращаться к Полянскому под постом и требовать от России доказательств, что расследование якобы основано на "фейковых данных". Расследователи также иронично спародировали диалог между российским постпредом и ими:
– Bellingcat использует фейки!
– Мы можем увидеть ваши доказательства?
– Перестаньте терроризировать нас!
Отметим, что у Bellingcat нашлись и свои претензии к Полянскому. В частности, группа "обвинила" постпреда РФ в использовании детских хэштэгов. Очевидно, речь шла о #bullyingcraps, который Полянский неоднократно использовал в своих твитах.
Полянский, в свою очередь, заявил, что "они точно увидят доказательства", и Bellingcat назвал "антироссийскими троллями".
Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.
Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.