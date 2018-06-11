Катастрофа МН-17: постпред России в ООН устроил позорную перепалку с расследователями Bellingcat

Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать, что обвинения в причастности к катастрофе МН17 – ложь.

Заявление появилось в Twitter в ответ на пост заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

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We emailed them asking for evidence, and surprisingly, they actually responded to our email, and even more surprisingly they claimed they were actually talking about the #MH17 JIT using fakes https://t.co/ZlT9kC8FMJ pic.twitter.com/YZRFzE9SF1 — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Он утверждал, что обвинения в отношении России "основаны на подлогах" и призвал дать людям "знать правду".

Bullying campaign by @bellingcat proves that I hit their weak point. Now they are clearly worried. They should be: if Russia is included in investigation and our proofs are not ignored their ‘Emperors new clothes’ will become obvious. Let the truth, not #bullyingcraps prevail! https://t.co/558HLiC4YU — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 10 червня 2018 р.

На что Bellingcat призвала своих подписчиков обращаться к Полянскому под постом и требовать от России доказательств, что расследование якобы основано на "фейковых данных". Расследователи также иронично спародировали диалог между российским постпредом и ими:

– Bellingcat использует фейки!

– Мы можем увидеть ваши доказательства?

– Перестаньте терроризировать нас!

Russia - "Bellingcat is using fakes!"

Bellingcat - "Can we see your evidence?"

Russia - "Stop bullying us!!"https://t.co/c6As7UwkwZ — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Отметим, что у Bellingcat нашлись и свои претензии к Полянскому. В частности, группа "обвинила" постпреда РФ в использовании детских хэштэгов. Очевидно, речь шла о #bullyingcraps, который Полянский неоднократно использовал в своих твитах.

The Russian Federation yet again refuses to provide evidence to support its fake claim the JIT and Bellingcat is using fake #MH17 evidence, while also using childish hashtags https://t.co/hTFG7hXBb3 — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Полянский, в свою очередь, заявил, что "они точно увидят доказательства", и Bellingcat назвал "антироссийскими троллями".

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.