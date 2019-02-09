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      Катастрофа МН-17 в небе над Донбассом: Россия готова провести переговоры с Нидерландами

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      Катастрофа МН-17 в небе над Донбассом: Россия готова провести переговоры с Нидерландами
      Катастрофа МН-17 в небе над Донбассом: Россия готова провести переговоры с Нидерландами / Фото из открытых источников

      Российская Федерация подтвердила Министерству иностранных дел Нидерландов, что сядет за стол переговоров по катастрофе с Boeing рейса MH17 в 2014 году на оккупированном Донбассе.

      В МИД Нидерландов заявляли, что они планируют в ближайшее время провести встречу с Россией, чтобы обсудить вопрос признания ответственности за сбитие Boeing рейса MH17, пишет Dailystar.

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      Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал, что диалог между странами не прекратился и на политическом уровне.

      Мы готовы к переговорам,
      – добавил он.

      Семьи более полусотни жертв катастрофы рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года, подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Кремль обвиняют как в нарушении базовых прав родственников погибших, так и в саботаже следствия в целом.

      Когда и как произошла катастрофа MH17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing-777, который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский с позывным "Хмурый".

      Австралия и Нидерланды считают, что Россия ответственна за сбитие пассажирского самолета. РФ отрицает причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.

      blog_ava
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      Теги: Нидерланды Новости России Европейский суд авиация Сбитый "Боинг 777" Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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