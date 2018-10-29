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      Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии: в МИД сообщили, были ли на борту украинцы

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      В украинском МИД сообщили, что украинцев на борту Boeing 737 не было
      В украинском МИД сообщили, что украинцев на борту Boeing 737 не было / Фото из соцсетей

      На борту пассажирского самолета Boeing 737, который почти сразу после взлета упал в море, не было граждан Украины.

      Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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      В ведомстве отметили, что украинцев не было ни среди пассажиров, ни среди членов экипажа авиасудна.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты до города Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

      Что известно о Boeing 737 MAX?
      Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

      Что известно об авиакомпании Lion Air?
      Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. 13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившиеся на борту, выжили.

      Теги: Новости Украины Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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