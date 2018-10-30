Катастрофа самолета Lion Air в Индонезии: у властей страны уже были претензии к авиакомпании

Еще задолго до катастрофы самолета Boeing 737 власти Индонезии выдвигали требования к авиакомпании Lion Air, которой он принадлежал.

Пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября.

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Лайнер совершал рейс из JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта.

Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

Два года назад власти Индонезии начали требовать от крупнейшей в стране бюджетной авиакомпании Lion Air провести работу по улучшению подготовки пилотов. Эти требования касались в основном посадки самолетов, пишет издание The Strait Times.

Что известно об авиакомпании Lion Air?Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.



13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.