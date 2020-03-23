Катастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о расследовании в период коронавируса

Украина и Иран согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса.

О дальнейшей работе по катастрофе МАУ договорились во время встречи заместителя главы МИД Украины Егора Божко с послом Ирана Манучехром Моради, сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Во время встречи обсудили вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбития самолета МАУ. В частности, стороны подтвердили необходимость безотлагательно расшифровать черные ящики. Также стороны согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия для установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса. В частности, стороны договорились работать над возвращением домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Заметим, что Украина до сих пор не получила черных ящиков со сбитого самолета МАУ.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года самолет МАУ вылетел из аэропорта в Тегеране и направлялся в Киев, однако разбился вскоре после взлета.

На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: экипаж и 2 пассажира. Все погибли.

Иран лишь через 3 дня после катастрофы признал, что трагедия произошла потому, что его военные случайно сбили авиасудно ракетами. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину.

Украина выплатила по 200 тысяч гривен родным погибших в катастрофе украинцев. Компенсацию ожидают и от иранской стороны.



Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала