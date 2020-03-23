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      Катастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о расследовании в период коронавируса

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      Украина и Иран согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса.

      О дальнейшей работе по катастрофе МАУ договорились во время встречи заместителя главы МИД Украины Егора Божко с послом Ирана Манучехром Моради, сообщает пресс-служба украинского МИД.

      К теме Иран не передает Украине черные ящики самолета МАУ из-за коронавируса

      Во время встречи обсудили вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбития самолета МАУ. В частности, стороны подтвердили необходимость безотлагательно расшифровать черные ящики. Также стороны согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия для установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности.

      Кроме того, на встрече обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса. В частности, стороны договорились работать над возвращением домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

      Заметим, что Украина до сих пор не получила черных ящиков со сбитого самолета МАУ.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране

      • 8 января 2020 года самолет МАУ вылетел из аэропорта в Тегеране и направлялся в Киев, однако разбился вскоре после взлета.
      • На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: экипаж и 2 пассажира. Все погибли.
      • Иран лишь через 3 дня после катастрофы признал, что трагедия произошла потому, что его военные случайно сбили авиасудно ракетами. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани извинился за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину.
      • Украина выплатила по 200 тысяч гривен родным погибших в катастрофе украинцев. Компенсацию ожидают и от иранской стороны.

      катастрофа літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 що відомо
      Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Новости Украины Катастрофа МИД Украины Расследования Авиакатастрофа МАУ в Иране
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