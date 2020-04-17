Катастрофы в Киеве: архивные фото

После песчаной бури Киев окутало еще и дымом от пожаров. Воздух в столице стал самым загрязненным в мире. 24 канал решил вспомнить о катастрофах, которые были раньше.

О катастрофах в истории Киева, которые унесли жизни многих людей, рассказывает 24 канал.

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Взрыв на Зверинецких складах

6 июня 1918 года произошел взрыв на Зверинецких складах, Печерский район Киева. На фото видно рельефы города, реку Днепр и огромные столбы дыма до самого неба.



Мощный взрыв в Киеве в 1918 году / Фото: Fecebook

Куреневская трагедия

Техногенная катастрофа, произошедшая в Киеве 13 марта 1961 года, получила название "Куреневская трагедия". Сквозь прорванную дамбу прорвался селевой поток из Бабьего Яра, который затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

Историк Илья Афанасьев в 2016 году научно доказал, что в результате Куреневской катастрофы погибло примерно от 250 до 550 человек, а наиболее вероятным назвал диапазон 350 – 450 человек.



Куреневская трагедия 1961 года / Фото: Facebook



Во время катастрофы в 1961 году погибло более 350 человек / Фото: Facebook

Никольская слободка в 1890 году

Никольская слободка – это историческая местность, поселок на левом берегу Днепра. В XIX веке на территории слободки существовал заезд, где путники на дилижансах могли отдохнуть перед переправой в Киев.

Нынешняя Никольская слободка расположена между улицами Евгения Маланюка и Каховской, пик развития поселения пришелся на первую половину ХХ века.



Никольская слободка 1890 года / Фото: Facebook

Уникальные фотографии катастроф опубликовал "Исторический Киев".