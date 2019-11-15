Вятровича пока не принимают в нардепы
У будущего народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича пока не принимают присягу. Политик называет это "исторической позицией партии "Слуга народа", а вот руководство Рады подчеркивает: документов для проведения процедуры пока не получили.
Владимир Вятрович в Раде ожидает, чтобы принять присягу народного депутата. Он рассказал, что соответствующие документы должны были еще утром поступить к руководству парламента. Об этом он рассказал во время короткого брифинга в стенах Рады.
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Я удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принимал присягу, несмотря на то, что все документы уже с утра здесь есть. Это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте. Но это все же произойдет, пусть даже через две недели,
– подчеркнул он.
Отдельно Вятрович прокомментировал скандал вокруг угроз, которые ему якобы отправлял по телефону Максим Бужанский. Он иронично заметил, что от "последнего всегда слышал вежливые отзывы о себе".
На уточнение журналистки о выступлении Бужанского в парламенте, во время которого он якобы пообещал устроить сюрприз Вятровичу на присяге, политик добавил: "Надеюсь в Раде выступал Бужанский, а не пранкер Джокер".
ЦИК уже оформила документы на Вятровича / фото из соцсетей
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Будущее депутатство Вятровича и угрозы: что известно?
- 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Луценко по состоянию здоровья. Ее место в Раде занять Владимир Вятрович.
- После того, как стало известно о будущем депутатстве историка, он сам обнародовал переписку с действующим парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским. В своем сообщении Бужанский не выбарает слов и использует ненормативную лексику.
- Так, он угрожает "бить е*ало", если Вятрович будет прибегать к провокациям и "откроет рот" в сторону "слуги народа".
- Сам Бужанский отрицает все обвинения со стороны Вятровича и утверждает, что он с ним никаких переписок не начинал. Также нардеп назвал действия Вятровича провокацией.
- Вполне вероятно, что с Вятровичем от имени Бужанского общался известный пранкер "Джокер". Последний в своем телеграмм-канале опубликовал фрагменты переписки, которую якобы вел с Вятровичем.