Категорически против, – РФ отметилась заявлением о допуске международной миссии на Азов

Россия разрешила представителям Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив только один раз. О создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.

Договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовский регион неправильно поняли, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Григория Карасина.

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Представитель РФ сказал, что "не может и идти речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив для контроля за соблюдением международных правил судоходства.

"Мы как жест доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", – заявил он.

Россия понимает, что присутствие европейских наблюдателей в регионе заставит ее выполнять все международные обязательства и вести менее агрессивную политику в отношении суден, которые идут в украинские порты. Именно поэтому, Кремль и выступает против присутствия мониторинговой миссии возле Керченского пролива.

Мы категорически против того, чтобы это согласовывалось с многосторонним форматом мониторинга, да еще и включительно с Украиной. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии,

– подчеркнул Карасин.

О согласии президента России Владимира Путина с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель направить немецких и французских наблюдателей к Керченскому проливу еще 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом Сергей Лавров, выступая после встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Москве, добавил, что германское предложение содержит требование согласовать приезд западных специалистов с Украиной, но Москва с этим не согласна.

Как присутствие международных наблюдателей на Азове повлияет на действия РФ? Накануне в Мариуполь прибыли главы МИД Чехии Томаш Петршичек и Дании Андрес Самуэльсен совместно с украинским министром Павлом Климкиным. Из-за этого визита европейских дипломатов Россия начала пропускать больше судов через Керченский пролив. По словам Климкина, РФ боится международного давления и будет пропускать больше судов в украинские порты через пролив, если в регионе будут присутствовать международные наблюдатели.

Почему произошла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные судна, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.