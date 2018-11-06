Режим Порошенко – это новый Антимайдан

Антикоррупционные активисты – треклятые ли это "грантоеды", настырные ли журналисты, просто ли принципиальные граждане или же амбициозные политики – это именно те люди, которые продолжают действовать в логике идей Евромайдана.

И действуют они вопреки реакционному реваншу, который – произошел уже. Который – уже оформился и продолжается.

Покушения на антикоррупционных активистов (а жертв таких нападений в Одессе я хорошо знаю всех – это люди из очень разных организаций, но круг общения один) заказывают конкретные негодяи. Но активистов "заказывает" и общая логика политических процессов в Украине.

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Вымывание антикоррупционеров из власти, снижение поддержки антикоррупционных идей даже в прогрессивной части измотанного разочарованного общества – все это создает благодатную почву для негодяев, позволяя им рассчитывать на безнаказанность.

"Заказ" на активистов формируют как равнодушие граждан – хотя это звучит пафосно, но оно действительно убивает, так и традиционный сволочизм власти, к которому Украина с 2016 года полностью, в полном объеме вернулась. Никаких больше грузинских реформаторов для вас – поигрались и хватит.

Заказчики покушений, которых настолько "упорно" ищут, что, можно смело ожидать, никогда и не найдут, если продолжат искать те же самые – лишь оплачивают и окончательно подписывают приговор, выносимый общей атмосферой в стране.

В широком смысле, заказчиком является вся выстроенная Порошенко система, которая – не стоит ее демонизировать предельно, она крайне плоха и так – предпочла бы этого не делать, но все же, скорее, готова убивать антикоррупционных активистов, отмазывая заказчиков непосредственных, чем позволить осуществиться программе и установке к фундаментальному преобразованию страны.

Режим Порошенко – это и есть новый Антимайдан. Который не равен Антимайдану Януковича, но и немного чем лучше. В части своей коррупционной мотивации, а это – их главная и основная мотивация, нынешняя власть не лучше ничем.

Разлом между заново, с любовью к делу выстроенной коррупционно-олигархической системой и ее принципиальными оппонентами стал еще глубже. Окроплен кровью Екатерины Гандзюк. Наверное, выживание Екатерины или же Олега Михайлика и было делом случая. Но покушения на них делом случая не являлись. Никоим образом.

И, если кому интересно – то да. Сидеть, сложа руки – необязательно. Сделать в связи с происходящим можно очень многое. В разных плоскостях общественной жизни. Но если вы за Украину, как следует надеяться, то вам нужно вначале окончательно определиться и понять, с кем вы в Украине конкретно. И отбросить последние иллюзии, если таковые имелись.

После того, как "обновленный" Антимайдан убил – невозможно больше делать вид, что его не существует. Нельзя быть за Майдан и Антимайдан одновременно. Больше нельзя. Нельзя давно. Да и никогда же нельзя было, на самом деле.

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