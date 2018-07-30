Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото с отдыха на море
Звездные украинские супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, часто любят путешествовать по морским курортам. На этот раз они остановились в Одессе, в которой наслаждаются отдыхом больше двух недель.
Телеведущие вместе с общим сыном Иваном много отдыхают у моря, пробуют местные сладости и наслаждаются компанией друг друга.
Читайте также: Катя Осадчая показала соблазнительную фигуру в купальнике: пикантные кадры
Так, Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото с отпуска, демонстрируя разные пляжные образы и стройную фигуру. Звездная мамочка не забывает о главных трендах лета, среди которых можно увидеть легкие белые накидки и соломенные шляпы.
Звезда также признается, что любит разные вкусности, сезонные фрукты и кофе, которым в обычные дни старается не злоупотреблять.
Читайте также: Счастливая и загорелая: Катя Осадчая показала очаровательные фото с отдыха
В свою очередь Юрий Горбунов показывает в сети, как занимается йогой на морском побережье, а также радует фанатов забавными постами, в которых показывает почти одинаковую обувь со своим 1-летним сыном. Как и ранее, супруги пока что не показывают лицо Ивана.
Выбор редакции
-
Что делал Островский после наезда Hummer на девочку: свидетели обнародовали неизвестные деталисегодня, 20:26
-
На международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют ПТРК "Стугна-П"сегодня, 19:45
-
В сети появились уникальные кадры встречи политзаключенного Кольченко с мамойсегодня, 19:01