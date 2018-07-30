Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото с отдыха на море

Звездные украинские супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, часто любят путешествовать по морским курортам. На этот раз они остановились в Одессе, в которой наслаждаются отдыхом больше двух недель.

Телеведущие вместе с общим сыном Иваном много отдыхают у моря, пробуют местные сладости и наслаждаются компанией друг друга.

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Так, Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото с отпуска, демонстрируя разные пляжные образы и стройную фигуру. Звездная мамочка не забывает о главных трендах лета, среди которых можно увидеть легкие белые накидки и соломенные шляпы.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 29 Лип 2018 р. о 1:15 PDT

Звезда также признается, что любит разные вкусности, сезонные фрукты и кофе, которым в обычные дни старается не злоупотреблять.

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В свою очередь Юрий Горбунов показывает в сети, как занимается йогой на морском побережье, а также радует фанатов забавными постами, в которых показывает почти одинаковую обувь со своим 1-летним сыном. Как и ранее, супруги пока что не показывают лицо Ивана.