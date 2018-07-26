Катя Осадчая, Маша Ефросинина и Катерина Кухар стали мавками по мотивам "Лесной Песни"

Звезды украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая, Маша Ефросинина и Катерина Кухар стали героинями нового проекта издания JetSetter, представ в образе мифических красавиц-нимф. В ожидании выхода анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки был создан специальный видеоролик и целая фотосессия.

Об этом сообщают на сайте JS.

Автором социального арт-ролике "Оберег нимфы" стала режиссер Ольга Навроцкая, а работа будет презентована на следующей неделе и также будет приурочена выпуску лимитированного кулону-оберега от ювелирного дома OBERIG. Колоритные фото создавались во время съемок видеоролика, а символический кулон украшал образы всех участниц проекта.

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Спецпроект посвящен экранизации мультфильма "Мавка. Лесная песня", героинями которого стали телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, а также балерина Екатерина Кухар, которая еще является исполнительницей партии Нимфы в балете "Лесная песня". Часть средств от продажи "Оберега нимфы" будет направлена на счет Всемирного фонда природы в Украине для защиты редкой и благородной семьи рыси.



Катя Осадчая



Маша Ефросинина



Катерина Кухар



Катя Осадчая



Маша Ефросинина