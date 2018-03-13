Катя Осадчая очаровала нежным образом: стильное фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала нежное фото в весеннем платье.

Волшебную фотографию звезда разместила на странице в Instagram.

Позирует Катя Осадчая в ботаническом саду в Киеве. Ведущая стоит на небольшом мосту, легко опираясь на перила.

Читайте также: Катя Осадчая похвасталась яркими фото из семейного отдыха в Турции

Ведущая надела для фотосессии нежное платье-миди с ярким цветочным принтом. На снимке видно, что платье имеет небольшой шлейф, который добавляет изысканности наряду. Стильный образ Катя Осадчая дополнила традиционным головным убором.

Лето в Киеве,

— лаконично подписала снимок ведущая.

Сторонники были в восторге от женственного и стильного образа Кати Осадчей. "Ох, какое платье!", "Волшебная", "Цветочная фея", "Девушка-весна" — не сдерживали восторга пользователи социальной сети.