Катя Осадчая похвасталась яркими фото с семейного отдыха в Турции
Популярная телеведущая Катя Осадчая, известная по программам "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала фотографии с отдыха в Стамбуле.
Стильные и яркие фото появились на Instagram странице звезды.
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Вот где за окном весна,
– романтично подписала снимок Катя Осадчая, на котором она мечтательно смотрит на панораму города.
Известно, что на отдых ведущая поехала вместе со своим мужем – актером и телеведущим Юрием Горбуновым. Супруги гуляли по набережным Стамбула, делая удивительные фото. Также Катя Осадчая и Юрий Горбунов увидели традиционную аллею рыболовов у моря. Не обошли вниманием украинские знаменитости и традиционное развлечение в турецком городе – поездку на корабле.
Кроме невероятно красивого пляжа, звездная пара посетила главный султанский дворец Топкапы, который поражает архитектурой.