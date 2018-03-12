Катя Осадчая похвасталась яркими фото с семейного отдыха в Турции

Популярная телеведущая Катя Осадчая, известная по программам "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала фотографии с отдыха в Стамбуле.

Стильные и яркие фото появились на Instagram странице звезды.

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Вот где за окном весна,

– романтично подписала снимок Катя Осадчая, на котором она мечтательно смотрит на панораму города.

Известно, что на отдых ведущая поехала вместе со своим мужем – актером и телеведущим Юрием Горбуновым. Супруги гуляли по набережным Стамбула, делая удивительные фото. Также Катя Осадчая и Юрий Горбунов увидели традиционную аллею рыболовов у моря. Не обошли вниманием украинские знаменитости и традиционное развлечение в турецком городе – поездку на корабле.

Кроме невероятно красивого пляжа, звездная пара посетила главный султанский дворец Топкапы, который поражает архитектурой.

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Бер 2018 р. о 7:34 PDT

One Istanbul day #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 7:32 PDT

#smallholiday #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 9:25 PDT

#подорожзатеплом #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 2:07 PDT

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Бер 2018 р. о 8:37 PDT