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Катя Осадчая похвасталась яркими фото с семейного отдыха в Турции

591 Читати новину українською
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / intermarium.com.ua

Популярная телеведущая Катя Осадчая, известная по программам "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала фотографии с отдыха в Стамбуле.

Стильные и яркие фото появились на Instagram странице звезды.

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Вот где за окном весна,
– романтично подписала снимок Катя Осадчая, на котором она мечтательно смотрит на панораму города.

Известно, что на отдых ведущая поехала вместе со своим мужем – актером и телеведущим Юрием Горбуновым. Супруги гуляли по набережным Стамбула, делая удивительные фото. Также Катя Осадчая и Юрий Горбунов увидели традиционную аллею рыболовов у моря. Не обошли вниманием украинские знаменитости и традиционное развлечение в турецком городе – поездку на корабле.

Кроме невероятно красивого пляжа, звездная пара посетила главный султанский дворец Топкапы, который поражает архитектурой.

#istanbul #nofilter Ось де за вікном весна

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

One Istanbul day #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

#smallholiday #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

#подорожзатеплом #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Теги: Новости Украины LifeStyle Катя Осадчая отдых Новости Турции
Источник: 24 Канал
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