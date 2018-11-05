Катя Осадчая показала, как выглядела в детстве: очаровательные фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая растрогала поклонников в социальных сетях своими архивными фотографиями, показав, как выглядели принцессы в детстве.

Архивные снимки Осадчая опубликовала в Instagram-сториз.

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На первом фото будущая звезда телевидения позирует в платье с кружевом и цветочным принтом. В руках маленькая Катя держит куклу.

"В нашем детстве тоже были принцессы", – прокомментировала свою вторую фотографию Осадчая, на которой она позирует с белым головным убором.

Катя Осадчая в детстве / Instagram



Катя Осадчая в детстве / Instagram



На другом фото Катя показала, как выглядела еще моложе. В подписи она отметила, что совместный с Юрием Горбуновым сын Иван очень похож на нее.

"А здесь с Ивасиком похожи, как две капли воды", – отметила Осадчая.



Катя Осадчая в детстве / Instagram

К слову, накануне муж Кати Осадчей Юрий Горбунов снялся для обложки украинского журнала Viva вместе с их подрастающим сыном. Пока в сети нет фото, где изображено лицо годовалого Ивана, ведь супруги тщательно оберегает его от излишнего внимания общественности.

Однако можно сравнить белокурые вьющиеся волосы Кати в детстве и ее младшего сына сейчас.

Юрий Горбунов с сыном Иваном для Viva