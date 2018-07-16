Катя Осадчая показала соблазнительную фигуру в купальнике: пикантные кадры

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая часто отправляется в семейные путешествия по всему миру. На этот раз она выбрала отдых в украинской Одессе, откуда и делится солнечными фотографиями.

В летний отпуск Катя Осадчая поехала со своим мужем Юрием Горбуновым. Супруги остановилось в одной из одесских гостиниц, откуда открывается прекрасный пейзаж на Черное море. В одном из ее Instagram-Stories она отметила, что вода в море "не по-одесски прозрачная".

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Катя Осадчая в Одессе

Но наибольшее внимание поклонников украинской звезды привлекли ее фотографии в сплошном купальнике синего цвета с цветочным принтом. Купальник выгодно подчеркивал великолепные формы Осадчей, которые одобрительно оценили фанаты в комментариях и с помощью "лайков".

Одну из фотографий Катя подписала словами из нового совместного трека Монатика и Нади Дорофеевой "Глубоко": "Сегодня я русалка, я создаю волны".

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Лип 2018 р. о 8:42 PDT



Катя Осадчая в Одессе

Ведущая также добавила еще две фотографии, на которых счастливо позирует на фоне одесских пейзажей.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Лип 2018 р. о 3:46 PDT