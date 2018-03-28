12:36
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Катя Осадчая поздравила Джамалу с рождением сына

183 Читати новину українською
Катя Осадчая и Джамала
Катя Осадчая и Джамала / Фото из Іnstagram

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила певицу Джамалу с рождением сына.

Джамала стала мамой 27 марта – звезда родила мальчика.

Осадчая пожелала новоиспеченной маме и малышу здоровья и спокойных ночей. Стоит добавить, что Екатерина в феврале прошлого года второй раз стала мамой.

Читайте также: Ведущий Владимир Остапчук поделился первым фото новорожденного сына

"Поздравляю! В нашей веселой компании молодых мамочек и детей за кулисами "Голоса" пополнение! Здоровья малышу и только спокойных ночей маме", – написала ведущая.

Недавно Джамала рассказывала о последнем месяце беременности: она не прекращала свою творческую деятельность, принимала участие в съемках популярных телепроектов, в частности, "Голос страны", и занималась вокалом со своими подопечными в шоу.

Напомним, что Джамала и ее возлюбленный Бекир Сулейманов поженились 26 апреля 2017 года.

Теги: LifeStyle Новости Украины Джамала Катя Осадчая
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Страстная неделя-2018: что можно есть
сегодня, 12:05 Страстная неделя-2018: что можно есть
3407
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сегодня, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 209
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 11:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
180
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 10:44 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
3884
Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем мог
сегодня, 10:01 Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем мог
Іван Вербицький 112
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук