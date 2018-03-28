Катя Осадчая поздравила Джамалу с рождением сына

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила певицу Джамалу с рождением сына.

Джамала стала мамой 27 марта – звезда родила мальчика.

Осадчая пожелала новоиспеченной маме и малышу здоровья и спокойных ночей. Стоит добавить, что Екатерина в феврале прошлого года второй раз стала мамой.

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"Поздравляю! В нашей веселой компании молодых мамочек и детей за кулисами "Голоса" пополнение! Здоровья малышу и только спокойных ночей маме", – написала ведущая.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 28 Бер 2018 р. о 12:41 PDT

Недавно Джамала рассказывала о последнем месяце беременности: она не прекращала свою творческую деятельность, принимала участие в съемках популярных телепроектов, в частности, "Голос страны", и занималась вокалом со своими подопечными в шоу.



Напомним, что Джамала и ее возлюбленный Бекир Сулейманов поженились 26 апреля 2017 года.